Ростов-на-Дону, , 11:48 — REGNUM В Ростовской области сохранятся заморозки, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС России 26 сентября.

«Сохранение штормового. По данным ростовского Гидрометцентра, ночью и утром 27 сентября местами в Ростовской области сохранятся заморозки в воздухе и на почве до — 3 градусов», — говорится в сообщении ведомства.

ИА REGNUM ранее сообщало, что, несмотря на похолодание, на Дону власти не спешат объявить о полной готовности к зиме. По информации министерства жилищно-коммунального хозяйства региона, завершить подготовку к отопительному сезону регион должен лишь к 1 октября.

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