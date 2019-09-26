Оренбург, , 11:48 — REGNUM В Оренбурге отмечен всплеск заболеваемости ОРВИ. Основное число заболевших приходится на школьников и взрослое население, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по Оренбургской области.

В областном центре из-за вспышки острой респираторной вирусной инфекции на карантин полностью закрыли три школы, еще в четырех школах — отдельные классы.

По данным эпидемиологов, в городе циркулируют вирусы негриппозной этиологии.

Напомним, на 13 сентября в Оренбурге числилась только одна школа, закрытая на карантин из-за инфекционной вспышки.

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