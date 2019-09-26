Сеул, , 11:54 — REGNUM В Южной Корее приостановили продажу более 250 препаратов на основе ранитидина, после обнаружения в них канцерогена. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Управления по вопросам безопасности пищевых продуктов и лекарственных препаратов страны.

Согласно опубликованным данным, в составе семи препаратов на основе ранитидина, используемых для лечения язв желудка и рефлюкс-эзофагита, уровень диметилнитрозамина (НДМА) превышал допустимые нормы.

Известно, что после тестирования Управление по вопросам безопасности пищевых продуктов и лекарственных препаратов временно приостановила производство, импорт и продажу 269 препаратов на основе ранитидина.

По оценкам специалистов, на сегодняшний день в стране 1,44 млн человек принимают данные препараты.