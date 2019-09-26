Цхинвал, , 11:47 — REGNUM Проект закона «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» будет вынесен на ближайшем заседании президиума парламента Южной Осетии. Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба законодательного органа.

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25 сентября состоялось заседание комитета парламента по социальной политике и здравоохранению, на котором повторно был вынесен и обсужден проект закона.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, законопроект «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» разработан пенсионным фондом Южной Осетии и предусматривает открытие для каждого работающего на территории страны гражданина лицевого счета, содержащего сведения о его стаже и заработке. Эти сведения необходимы для назначения в будущем пенсии.

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