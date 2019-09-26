Екатеринбург, , 11:49 — REGNUM Концессия по обновлению трамвайного парка и строительству новых трамвайных путей в Екатеринбурге будет отложена на 2020 год. Об этом заявил мэр города Александр Высокинский на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Мэр уточнил, что в рамках концессии будут проложены трамвайные пути до Академического, а также до Новокольцовского, где планируется построить деревню и другие объекты для Универсиады-2023.

Тем не менее, в этом году заключить концессию не успеют, поэтому она переносится на 2020 год.

Ранее в мэрии Екатеринбурга анонсировали заключение концессии с одной из трёх компаний — «Синарой», «Уралтрансмашом» и «Трансмашхолдингом». В рамках концессии предлагается совместная эксплуатация трамваем с частными структурами.

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