Мурманск, , 11:44 — REGNUM Температура воздуха на Кольском полуострове сегодня превысит многолетние показатели на 1−2 градуса. Об это ИА REGNUM сообщили в Мурманском УГМС.

По данным синоптиков, с сегодняшнего дня в Мурманской области наблюдается распространение области повышенного атмосферного давления и поступление тёплых воздушных масс с Северной Атлантики.

«В ночные часы на основной части территории ожидаются положительные температура воздуха, в дневные — воздух в отдельных районах прогреется до +8+10 градусов. Среднесуточная температура воздуха ожидается на 1−2 градуса выше средних многолетних значений. По предварительному прогнозу такая погода сохранится до 28 сентября», — сообщили синоптики.

Как сообщало ИА REGNUM, российские ученые обнаружили признаки проникновения теплых атлантических вод в арктические глубины.