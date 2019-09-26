Гудермес, Чечня, , 11:39 — REGNUM В чеченском городе Гудермесе 25 сентября открыли новую поликлинику. Она будет обслуживать до 1200 человек в день. В трехэтажном здании два блока для детского и взрослого отделений. На церемонии открытия присутствовал глава Чечни Рамзан Кадыров, который был инициатором строительства поликлиники в Гудермесе.

Он отметил, что в Год здравоохранения, который он объявил в 2019 году, в республике сделано уже немало для улучшения состояния сферы здравоохранения, готовится еще ряд масштабных проектов.

При строительстве новой поликлиники в Гудермесе был сделан акцент на создании новой модели — «Бережливая поликлиника», отметил министр здравоохранения ЧР Эльхан Сулейманов.

«Для удобства пациентов разработана система наглядной навигации, позволяющей в кратчайшие сроки попасть к необходимому специалисту. Входы в поликлинику для детского и взрослого населения оборудованы соответствующим образом, в том числе и для людей с ограниченными возможностями», — цитирует министра пресс-служба главы и правительства Чечни.

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