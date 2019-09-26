Севастополь, , 11:39 — REGNUM Севастопольский онкологический диспансер расширил штат сотрудников двумя новыми докторами из Тюмени. Об этом ИА REGNUM 26 сентября сообщили в пресс-службе городского департамента здравоохранения.

«Один специалист имеет сертификат по специальности «Онкология», второй — «Онкология», «Урология», «Радиотерапия», «Организация здравоохранения и общественное здоровье», — отметили в департаменте.

Всего в 2019 году в онкодиспансер города пришли на работу 14 новых специалистов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что для привлечения иногородних специалистов-онкологов в Севастополе будут выплачивать один миллион рублей.