Оренбург, , 11:39 — REGNUM В Оренбургской области на 23 сентября от гриппа вакцинированы 321 тыс. человек. Что составили 16,3% населения региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по Оренбуржью.

За счет средств организаций и предприятий прививку сделали около 5 тыс. человек. За счет федерального бюджета вакцинированы 316 тыс. человек, среди которых 98 тыс. детей и 3,4 тыс. беременных женщин.

Эпидемиологи рекомендуют пройти антигриппозную вакцинацию. Стоит отметить, сейчас в регионе всплеск заболеваемости ОРВИ.