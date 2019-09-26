Нижний Тагил, Свердловская область, , 11:38 — REGNUM Новая система освещения, включающая более 1500 единиц энергосберегающей светотехники, будет установлена в 18 населенных пунктах Пригородного района Нижнего Тагила на втором этапе реализации программы «Светлый город». Об этом 26 сентября сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех».

Тестирование и интеграция новой системы в комплекс городского освещения будут завершены к началу 2020 года. Общая протяженность участка сети составит порядка 49 километров. В Ростехе отметили, что реконструкция системы, выполненная на первом этапе, позволила городу сэкономить более чем на 20 млн кВт электроэнергии в год.

Работы на улицах Нижнего Тагила будут выполняться по заказу холдинга «Швабе» (входит в Ростех) и администрации города. В рамках контракта техническое обслуживание объектов наружного освещения до 2042 года будет выполнять Уральский оптико-механическим завод им. Э. С. Яламова.

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