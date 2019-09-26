Пермь, , 11:33 — REGNUM В медицинские учреждения Перми поступила первая партия вакцины против гриппа в количестве579 тысяч доз, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Эпидемиологи рекомендуют населению сделать прививки от гриппа, подчеркивая эффективность вакцины. Подъем заболеваемости ожидается в ноябре. В предстоящем эпидемическом сезоне на территории региона прогнозируют циркуляцию штаммов вируса гриппа типа А подтипов A (H1N1) и А (H3N2).

В 2019 году планируется привить 1 миллион 312 тысяч человек. Уже вакцинированы 323 тысячи человек.