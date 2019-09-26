Ташкент, , 11:32 — REGNUM Китайская авиакомпания Zhejang Loong Airlines Co.Ltd. запустит прямой чартерный рейс по маршруту Сиань — Ташкент, сообщает 26 сентября издание Kun. uz со ссылкой на Государственный комитет республики по туризму.

В ведомстве уточнили, что первым пассажиром рейса, который прибудет в столицу Узбекистана 27 сентября, станет глава компании Лю И. Авиарейсы будут выполняться на самолетах Airbus A320neo.

Отмечается, что чартерный рейс запущен после совместной проработки вопроса по увеличению китайских туристов в республику. Ранее стороны обсудили развитие туризма в рамках международного инвестиционного форума в Ташкенте.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября в Самарканде приступили к строительству нового здания терминала. Частоту авиарейсов планируется увеличить до 20 в сутки.

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