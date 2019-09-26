Красненский р-н, 26 сентября 2019, 11:29 — REGNUM Администрация Красненской центральной районной больницы Белгородской области и глава района сохранили терапевтическое и паллиативное отделение в структуре круглосуточного стационара. Согласно договорённости с региональным департаментом здравоохранения, в ЦРБ проведут реорганизацию и при этом сохранят коечный фонд, хоть и в уменьшенном варианте.
По словам главного врача Красненской ЦРБ Надежды Овчинниковой, вопрос о возможном закрытии отделений круглосуточного стационара возник из-за малочисленности жителей района: больница обслуживает 2 043 ребёнка и 9 741 взрослого, численность населения снижается. В региональном департаменте здравоохранения пошли навстречу медикам и жителям района, отделения не закроют.
В больнице работает 32 врача, в рамках реорганизации их сокращать не будут, сообщает информационное агентство «Бел.ру».