Красненский р-н, , 11:29 — REGNUM Администрация Красненской центральной районной больницы Белгородской области и глава района сохранили терапевтическое и паллиативное отделение в структуре круглосуточного стационара. Согласно договорённости с региональным департаментом здравоохранения, в ЦРБ проведут реорганизацию и при этом сохранят коечный фонд, хоть и в уменьшенном варианте.

По словам главного врача Красненской ЦРБ Надежды Овчинниковой, вопрос о возможном закрытии отделений круглосуточного стационара возник из-за малочисленности жителей района: больница обслуживает 2 043 ребёнка и 9 741 взрослого, численность населения снижается. В региональном департаменте здравоохранения пошли навстречу медикам и жителям района, отделения не закроют.

«В результате встречи было принято положительное решение о сохранении терапевтического и паллиативного отделений в структуре круглосуточного стационара ОГБУЗ «Красненская центральная районная больница». Количество коек уменьшено, но полностью их из круглосуточного стационара не убрали», — уточнила Надежда Овчинникова.

В больнице работает 32 врача, в рамках реорганизации их сокращать не будут, сообщает информационное агентство «Бел.ру».