В пятницу 20 сентября немецкая телекомпания ZDF отозвала из Верховного суда Польши свою жалобу на решение краковского суда о том, что она должна извиниться перед бывшим узником Освенцима за использование фразы «польские лагеря смерти». Об этом сообщает «Польское радио».

Берлин, , 11:27 — REGNUM В 2013 году телекомпания ZDF в анонсе телепередач на своём сайте использовала фразу «Польские лагеря смерти Майданек и Освенцим». Бывший узник Освенцима Кароль Тендера подал в суд на телекомпанию. Суд первой инстанции признал, что действиями телекомпании нанесён вред человеческому достоинству, национальной идентичности и национальному достоинству истца, но отклонил иск, поскольку счёл достаточными извинения телекомпании, направленные истцу в частном письме.

В декабре 2016 года Краковский апелляционный суд по жалобе истца отменил решение суда первой инстанции, и обязал ZDF разместить на главной странице своего интернет-сервиса извинения за использование недопустимого термина. По мнению суда, извинений по почте в данном случае недостаточно.

Телекомпания не согласилась с решением апелляционного суда и подала жалобу в Верховный суд. Рассмотрение дела было назначено на среду 25 сентября.