Москва, , 11:22 — REGNUM Эксперты представили список особо охраняемых предметов, имеющих историческую ценность особняка Миндовского в центре Москвы. Соответствующее сообщение 26 сентября опубликовано на сайте мэра Москвы.

В результате масштабного исследования эксперты составили перечень всех значимых элементов фасадов и интерьеров уникального особняка, официально утвержденный столичным департаментом культурного наследия. Теперь любые ремонтные работы в особняке будут проводиться с учетом этих данных.

Особняк Николая Миндовского находится по адресу: Пречистенский пер., д. 6/1, стр. 1 и является объектом культурного наследия федерального значения. Памятник архитектуры был построен в 1906 году. В послереволюционное время в здании расположился ЗАГС, в котором расписывались Сергей Есенин с Айседорой Дункан, а также Михаил Булгаков с Любовью Белозерской. С 1927 года здание стало посольством Австрии.