Вашингтон, , 11:19 — REGNUM Федеральная торговая комиссия США (FTC) подала иск в суд против популярной службы знакомств Match за «обманчивую рекламу любовных интересов». Об этом 26 сентября сообщил портал Engadget.

Как утверждает в иске FTC, Match Group рассылала по электронной почте письма с рекламными объявлениями, в которых утверждалось, что страницами пользователей службы знакомств заинтересовались другие подписчики.

По мнению комиссии, компания сделала это для того, чтобы побудить клиентов оплатить подписки до мая 2018 года. В FTC заявили, что для этого были созданы «миллионы» ложных аккаунтов, которые используются до сих пор.

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Напомним, служба знакомств Match была запущена в 1995 году, она действует в интернет-пространстве 25 стран. Сервис принадлежит компании IAC (InterActiveCorp), штаб-квартира которой расположена в Нью-Йорке.

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