Екатеринбург, , 11:19 — REGNUM В Екатеринбурге за последнее время на 75% выросло число муниципальных автобусов. Об этом заявил мэр города Александр Высокинский на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам градоначальника, количество автобусов увеличилось с 200 до 350 единиц, и до конца 2019 года возрастёт до 400 единиц.

По мнению мэра, благодаря этим изменениям у «Гортранса» вырастет выручка, что позволит увеличить зарплату сотрудникам.

Напомним, ранее муниципальному «Гортрансу» передали несколько автобусных маршрутов, принадлежавших частникам. Однако у предприятия не хватило своих автобусов, поэтому оно было вынуждено найти временного подрядчика.

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