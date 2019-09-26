Невинномысск, Ставропольский край, , 11:23 — REGNUM Реконструкция привокзальной площади в городе Невинномысске Ставропольского края, который начался весной, близится к завершению. Здесь уже уложена плитка, появились парковочные места и новое освещение, установлен детский городок, сообщили ИА REGNUM 26 сентября в пресс-службе администрации муниципалитета.

В настоящее время рабочие завершают устройство сухого фонтана с подсветкой, обустраивают места для прогулок и зоны ожидания пассажиров, а также устанавливают фотозоны и малые архитектурные формы. На площади также появился памятный знак — музейный колокол, возвещавший о начале отправки эшелонов на фронт в годы Великой Отечественной войны.

Площадь благоустраиваемой территории составит более одного гектара, а ремонтируемого дорожного покрытия — 4,5 тыс. кв. м. В мэрии также отметили, что в ходе работ снесут два здания, прилегающих к площади, а также восстановят один памятник федерального значения.

«Но остаются два серьезных проблемных места, которые не соответствуют никакому архитектурному решению, и, как бельмо, режут глаз всем, кто приезжает в Невинномысск поездом. Это здание столовой через дорогу и похоронное бюро», — сказано в сообщении.

Оба они принадлежат АО «Железнодорожная торговая компания» — «дочке» РЖД. Сейчас администрация города добивается передачи здания столовой в долгосрочную аренду для проведения инвестором ремонтных работ и закрытия похоронного бюро.

Читайте также: Заменят люки, установят урны: в моногороде Ставрополья благоустроят дворы