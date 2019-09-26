Багдад, , 11:18 — REGNUM Чиновники министерства миграции Ирака объявили о том, что в страну из Турции вернулись 155 беженцев, об этом 26 сентября сообщает Kurdistan 24.

Мигранты пересекли границу через пограничный переход в курдской провинции Дахук, отмечается, что их возвращение было добровольным.

«Министерство продолжит реализацию своей программы бесплатного содействия добровольному возвращению беженцев из других стран», — подчеркнул чиновник из министерства обороны страны Ситар Навроз.

Напомним, с 2014 года, когда в Ираке началось военное противостояние «Исламскому государству» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) страну покинули миллионы граждан, вынужденных стать беженцами.