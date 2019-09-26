Омск, , 11:14 — REGNUM В Омске запуск тепла ведётся в штатном режиме, сообщили ИА REGNUM в мэрии. К утру 26 сентября в городе отопление подключили в 1337 жилых домах и 434 объектах социальной и культурной сферы.

Отопление Иван Шилов © ИА REGNUM

Кроме того, к теплу подключено 122 детсада из 182 и 110 школ из 172. До конца рабочей недели тепло должно поступить во все образовательные учреждения Омска.

Из 375 объектов здравоохранения отопление подключено в 169. Кроме того, подключено более трети спортивных объектов и учреждений культуры.

Продолжается подключение тепла в жилых домах.

«Запуск тепла идёт в городе по плану, никаких внештатных ситуаций пока нет», — прокомментировал первый заммэра Омска Евгений Фомин.

По его словам, проблемы возникли лишь с котельной на улице Каховского, обеспечивающей теплом микрорайон «Амурский-2» в районе улицы Завертяева. Причина — отсутствие договора с ресурсоснабжающей организацией. Переговоры с ресурсниками ведутся, тепловая компания готова к подаче тепла и горячей воды, заверили в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, отопительный сезон в Омске стартовал 25 сентября. Соответствующее постановление подписала мэр города Оксана Фадина.

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