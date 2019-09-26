Нур-Султан, , 11:12 — REGNUM Учащимся высших учебных заведений Нур-Султана могут предоставить 50-процентную скидку на проезд в общественном транспорте, сообщает 26 сентября издание Tengrinews. kz со ссылкой на депутата городского маслихата (представительного органа власти) Ерлана Сыдыкова.

По его словам, в столице Казахстана проживают 245 молодых людей в возрасте от 14 до 29 лет, в том числе 200 тыс. студентов. Депутат считает, что эта мера позволит повысить доверие молодежи к правительству.

Отметим, в настоящее время стоимость проезда в Нур-Султане составляет 90 тенге (14,85 рубля) при электронной оплате и 180 тенге (29,7 рубля) — при расчете наличными.