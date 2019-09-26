Москва, , 11:12 — REGNUM В Московской области в инновационном центре «Сколково» 14−15 октября пройдет III Всероссийский форум по общественному здоровью, сообщили в Минздраве РФ.

Сколково miksoladi

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В 2019 году форум посвящен актуальным вопросам здравоохранения в области укрепления здоровья граждан России.

В частности, будут обсуждаться: программы для укрепления здоровья на рабочем месте, культура здорового питания, влияние соцсетей на здоровый образ жизни, важность физической активности и др.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в «Экспоцентре» 12 ноября состоится первый международный форум «Социология здоровья: на пути к ациентоориентированности».

Подробнее: В Москве состоится первый международный форум «Социология здоровья»