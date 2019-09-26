Самара, , 11:15 — REGNUM 45 центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» начали работать в Самарской области. Об этом 26 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы, в Самарской области такие кабинеты открылись в сельских школах 29 муниципальных районов.

Отмечается, что в этих кабинетах будут проходить занятия по информатике, технологии и основам безопасности жизнедеятельности. Кроме этого центры с шахматными гостиными и медиатеками, тренажерами для отработки оказания первой медицинской помощи хорошо подходят для внеурочной деятельности школьников.

По словам педагогов, здесь школьники смогут совершенствовать коммуникативные навыки, а также стратегическое и пространственное мышление.

Напомним, что до 2022 года в Самарской области планируется дополнительно создать 115 центров «Точка роста».