Киев, , 10:58 — REGNUM В Нью-Йорке, где проходит Генассамблея ООН, состоялся ежегодный обед первых леди Fashion 4 Development, который посетила супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена. На приём она пришла в брючном костюме-тройке нежно-голубого цвета. Фотографию первая леди Украины опубликовала в своем Instagram.

Елена Зеленская President.gov.ua

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«Имела возможность принять участие в ежегодном обеде первых леди Fashion 4 Development в поддержку целей развития тысячелетия ООН и присоединиться к чествованию представителей индустрии моды за их вклад в достижение глобальных целей устойчивого развития», — написала Зеленская под фотографией в Instagram.

https://www.instagram.com/p/B21UVxXiXwn/

Наряд Зеленской не оставил пользователей соцсети равнодушными. Они обратили внимание, что жилетка под пиджаком у первой леди Украины была надета на голое тело. Участники обсуждения отметили, об выбранный образ получился элегантным и изысканным. По мнению некоторых, красота Зеленской затмила образ жены главы Белого дома Меланьи Трамп. Другие посчитали наряд слишком откровенным, даже вульгарным.

«Внешняя красота, конечно, хорошо! Главное не забывать, делать красивые дела! На таком посту! Пока всё, как обычно», — написал в комментариях один из пользователей.

Как сообщала ИА REGNUM, это не единственный наряд, который произвёл фурор на Генеральной Ассамблее ООН. Внимание на себя обратила и блузка дочери президента США Дональда Трампа Иванки, точнее нижнее бельё, которое было под ней. СМИ опубликовали фотографии, после просмотра которых у пользователей интернета создалось впечатление, что Трамп в ходе выступления на ежегодном саммите Concordia была без верхней части нижнего белья.

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