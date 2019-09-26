Бишкек, , 10:38 — REGNUM Около 38% пенсионеров в Киргизии получают пенсию ниже прожиточного минимумам, который составляет 4,5 тыс. сомов ($65,5), сообщает 26 сентября издание 24.kg.

Пенсия Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В парламенте Киргизии рассматривают отчет Социального фонда республики об исполнении бюджета на 2018 год. Доклад депутатам представил глава фонда Медер Ирсалиев.

По его словам, 10 тыс. пенсионеров в среднем получают 1,35 тыс. сомов ($19,3), 92 тыс. человек — 2−4 тыс. сомов ($28,6-$57,3) и 56 тыс. — выше 4 тыс. сомов. Средний размер пенсии в республике составляет 5,6 тыс. сомов ($80,2).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых семи месяцев 2019 года из бюджета Киргизии на выплаты уязвимым слоям населения направлено 4,366 млрд сомов ($62,5 млн).

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