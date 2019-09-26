Анкара, , 10:53 — REGNUM Глава турецкой федерации отелей TÜROFED Осман Айык касательно ситуации с банкротством британской авиакомпании Thomas Cook заявил: «Мы работаем над решением вопроса и пытаемся выйти из кризиса так, чтобы он коснулся как можно меньшего количества туристов».

В ожидании рейса (сс) StelaDi

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Осман Айык отметил: «Мы находимся в постоянном контакте с министром культуры и туризма Турецкой Республики Мехметом Нури Эрсоем. Его ведомство совместно с Министерством финансов работают над созданием фонда помощи тем, кто понесет ущерб от сложившейся ситуации».

1050 туристов, завершивших свой отдых в Анталье, отправились по домам на 5 самолётах, присланных Советом британской гражданской авиации. В течение 2 дней на 14 самолётах на родину доставлено 3,5 тыс. отдыхающих. В регионе находится ещё до 20 тыс. британских туристов, которых планируется вернуть домой до 6 октября 2019 года.