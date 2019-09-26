Анкара, , 12:49 — REGNUM Исследователь колониализма и конфессиональных групп Нигерии Кенан Топрак опубликовал в турецком новостном агентстве Anadolu Ajansı свою статью под названием «Нигерийские евреи-игбо и их цели». Он заявил, что, хоть евреи-игбо и считают себя частью всемирной еврейской общины, им все ещё приходится бороться за признание иудеями со стороны своих братьев по вере.

Кенан Топрак считает, что одной из возможных причин нежелания Израиля признать игбо иудеями является его страх нанести ущерб своим развитым политическим и экономическим связям с Нигерией. Игбо заявляют, что являются потомками древних израильских родов, их связь подтверждается генетическими исследованиями.

По мнению эксперта, признанная Нигерией террористической организацией группа «Коренные жители Биафры» представляет для страны две основных угрозы: она способна на теракты, вандализм и диверсии, а также она может стать искрой для новой волны насилия на этнической почве, как это было во время первой войны за независимость Биафры.