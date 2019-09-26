Кейптаун, , 16:44 — REGNUM Южноафриканская комиссия по правам человека (SAHRC) на фоне празднования национального праздника ЮАР — Дня Наследия (Heritage Day) — заявила, что единство страны — в ее национальном многообразии, сообщил африканский новостной портал Maroela Media.

24 сентября представитель комиссии Гашвел Брукс заявил, что, в то время как многие принимают участие в праздновании национального Дня Наследия, на улице городов продолжаются массовые нарушения принципов равноправия и равенства.

«В День наследия мы отмечаем национальное многообразие нашей страны. Наше единство заключается во взаимоуважении и взаимопонимании. Наше единство заключается в принятии друг друга, не зависимо от нашего происхождения. Многообразие, которым мы наделены, дает нам возможность учиться друг у друга», — сказал представитель.

Однако комиссия крайне обеспокоена тем, что национальное многообразие во многом стало источником разногласий и конфликтов.

Согласно ежегодному отчету, который основывается на анализе жалоб, поступивших в комиссию, принципы равноправия и равенства нарушаются намного чаще других норм, составляющих основу прав человека.