Кейптаун, , 10:24 — REGNUM Британская королевская пара, Принц Гарри и его жена Меган, в ходе своего официального визита в ЮАР посетили мероприятие в рамках протестов против гендерного насилия в стране, сообщил африканский новостной портал Maroela Media.

Гарри и Меган посетили тауншип Ньянгу — место, где процветает бандитизм, а число убийств — самое высокое в стране. Там они поучаствовали в мероприятии, организованном «Justice Desk» — неправительственной организацией, специализирующейся на защите прав человека.

«Ни один мужчина не имеет врожденного права причинять вред женщине», — начал свою речь принц Гарри. «Я считаю, что мы должны переосмыслить само понятие мужественности, которое зачастую ассоциируется с доминированием. Мы должны сделать это для себя и будущих поколений».

Меган, которая активно выступала в защиту прав женщин задолго до того, как вышла замуж за Гарри в 2017 году, поддержала молодых активисток, «отстаивающих свои права, несмотря на все невзгоды».

Южная Африка является одним из самых опасных мест в мире, особенно для женщин. По официальным данным, в день совершается по меньшей мере 137 сексуальных преступлений. а за прошлый месяц в семейных ссорах погибло больше 30 женщин.

Число демонстраций в Южной Африке растет вместе с ростом числа убийств, изнасилований и надругательств над женщинами, совершенных на фоне чувства абсолютной безнаказанности.

После крупнейшей вспышки гендерного насилия ранее в этом месяце, Президент ЮАР Сирил Рамафоса пообещал «расправиться» со всеми преступниками.