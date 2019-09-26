Кызыл, , 10:22 — REGNUM Никто не может заставлять родителей покупать учебники — ими учеников должна обеспечивать школа. Об этом заявила министр образования и науки Тувы Татьяна Санчаа в интервью агентству TMG. Тем не менее многим семьям в столице республики Кызыле приходится их приобретать самостоятельно.

По словам министра, так происходит из-за законодательства, согласно которому чиновники не могут заставлять школы тратить средства на учебные расходы на покупку учебников. На эти цели в этом году республика выделила школам 62 млн рублей.

«Субвенции каждой школе выделяются ровно по числу детей — 1000 рублей на каждого ребёнка — по постановлению правительства республики. Какую часть этих денег потратить на учебники решает муниципалитет и сама школа», — отметила министр.

Заявки от школ поступают в министерство, которое затем централизовано закупает учебники от издательств. Лишь администрация Кызыла самостоятельно выставляет свою заявку на торги.

«Насколько я знаю, выигрывают не издательства», — добавила она, заявив, что стоимость учебника от издателя меньше.

В результате многим ученикам кызыльских школ учебники не достаются, из-за чего родителям вынужденно приходится приобретать их за свои деньги. Хотя пособия стоят не так уж дёшево. Журналист напоминает, что учебник географии за девятый класс стоит 700 рублей.

Впрочем, министр считает, что зацикливаться на учебниках не нужно, поскольку в школы постепенно внедряются электронные учебники. Однако даже по словам самой Татьяны Санчаа, подобной техникой пока оснащены только 30 школ. Родителям учеников остальных учебных заведений придётся, по всей видимости, продолжать «зацикливаться» на бумажных учебниках, которые они не обязаны покупать.