Нью-Дели, , 11:33 — REGNUM Команда выпускников Индийского технологического института разработала новое устройство для обнаружения сердечных расстройств. Оно представляет собой сенсорный лист, считывающий уровень стресса, показатели сердцебиения и дыхания, который можно поместить под матрас во время сна. Это устройство использует метод баллистокардиографии, с помощью которого можно определить механические проявления сердечной деятельности, выражающихся в смещениях тела человека.

«Наши передовые алгоритмы прошли многочисленные проверки для достижения точности в 98,4% в измерении показателей сердцебиения и дыхания», — сказал журналистам Мудит Дандват, один из исследователей. «Устройство работает на технологии искусственного интеллекта, который самостоятельно проводит анализ рисков, чтобы выявить малейшие отклонения от показателей здорового человека», — добавил он.

По информации индийского новостного агентства Джагран, данные, полученные с помощью нового устройства, необходимо передать эксперту, который сможет на их основе определить диагноз и составить план улучшения здоровья пациента.

Молодые ученые также отметили, что разработанный сенсорный лист успешно предсказывает такие заболевания, как лихорадка или сердечная недостаточность еще до появления симптомов. При этом его цена будет составлять всего 7200 рупий (6500 рублей).