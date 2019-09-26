ст-ца Гиагинская, , 10:13 — REGNUM В Адыгее завершено расследование уголовного дела против 60-летнего местного жителя, оскорбившего представителя власти. Мужчина в нетрезвом состоянии публично выругался нецензурной бранью в адрес полицейского, сообщили ИА REGNUM 26 сентября в пресс-службе Следственного комитета республики.

Установлено, что днем 13 июня 2019 года пьяный обвиняемый нарушал общественный порядок на одной из улиц в станице Гиагинской. К мужчине подошел сотрудник патрульно-постовой службы и потребовал пройти с ним для составления административного материала.

Спустя месяц, 13 июля, в фойе здания судебного участка между полицейским и дебоширом произошла повторная беседа.

«Обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, умышленно, в присутствии третьих лиц, оскорбил сотрудника полиции грубой нецензурной бранью и словами оскорбительного характера, тем самым унизив его честь и достоинство», — отметили в СК.

В настоящее время уголовное дело находится в Мировом судебном участке №1 Гиагинского района Адыгеи на рассмотрении по существу обвинения.