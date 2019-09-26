Екатеринбург, 26 сентября 2019, 10:11 — REGNUM На Среднем Урале в ближайшие дни синоптики прогнозируют дневную температуру воздуха от 6 до 9 градусов тепла и её понижение по ночам до минус двух градусов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области.
В связи с этим сотрудники дорожной полиции призывают водителей к бдительности, так как из-за перепада температуры на дорогах региона может возникнуть гололёд.
Также рекомендуется соблюдать дистанцию во время движения. А пешеходам сотрудники дорожной полиции рекомендуют не выбегать на проезжую часть и переходить мостовую только в установленных местах, предварительно убедившись в том, что автотранспорт уступает дорогу.