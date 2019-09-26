Екатеринбург, , 10:11 — REGNUM На Среднем Урале в ближайшие дни синоптики прогнозируют дневную температуру воздуха от 6 до 9 градусов тепла и её понижение по ночам до минус двух градусов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области.

В связи с этим сотрудники дорожной полиции призывают водителей к бдительности, так как из-за перепада температуры на дорогах региона может возникнуть гололёд.

«Во избежание возникновения дорожно-транспортных происшествий Госавтоинспекция призывает водителей изменить стиль управления автомобилем: необходимо двигаться с пониженной скоростью, избегая резких маневров на дороге, а также позаботиться о подготовке своего автомобиля к зимнему сезону», — сообщили в пресс-службе.

Также рекомендуется соблюдать дистанцию во время движения. А пешеходам сотрудники дорожной полиции рекомендуют не выбегать на проезжую часть и переходить мостовую только в установленных местах, предварительно убедившись в том, что автотранспорт уступает дорогу.