Брянск, , 10:04 — REGNUM 26 сентября депутаты Брянского городского Совета народных депутатов шестого созыва соберутся на первое заседание после выборов. В рабочую повестку включено более 20 вопросов, в том числе, будет избран глава Брянска, сообщили в пресс-службе горсовета.

Депутаты пересмотрят составы комиссий, комитетов, регламентной группы, освободят от должностей народных избранников прошлого созыва, утвердят заместителей председателя горсовета. Самым важным станет вопрос об избрании главы города Брянска. Сейчас этот пост занимает единоросс Александр Хлиманков. Но на конференции Брянского регионального отделения партии «Единая Россия» 21 сентября 2019 года на пост градоначальника выдвинули Марину Дбар.

В повестке заседания также вопросы о прекращении полномочий главы Брянской городской администрации, назначении исполняющего обязанности, и о проведении конкурса на замещение этой должности.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Брянска закрыл профиль в социальной сети