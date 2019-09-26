Нью-Дели, , 16:57 — REGNUM Министр дорожного транспорта и автомобильных дорог Индии Нитин Гадкаризаявил, что до тех пор пока он сохраняет за собой пост федерального министра использование беспилотных автомобилей не будет допущено в Индии. Об этом сообщает индийское новостное агентство Джагран.

Нитин Гадкари заявил, что к нему приходили многие бизнесмены с просьбой допустить использование беспилотных автомобилей на дорогах Индии, но министр убеждён в том, что такой шаг лишил бы миллионы индийцев рабочих мест, а нынешнее правительство Индии борется именно с безработицей, победа над которой принесёт Индии процветание и благоденствие.

Министр дорожного транспорта и автомобильных дорог ссылается на принципы Махатмы Ганди, который призывал к обеспечению работой каждого индийца, чтобы тот мог зарабатывать себе на хлеб.