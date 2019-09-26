Москва, , 09:54 — REGNUM В Москве открылись две новые площадки для бракосочетания. Об этом 26 сентября сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.

В октябре 2019 года начнутся регистрации браков в ресторане 1913 года на Рождественке и современном лофт-пространстве на улице Ленинская Слобода.

«При выборе новых локаций мы стараемся выбирать разные стили, чтобы каждая пара могла провести регистрацию своей мечты», — заявила начальник Управления ЗАГС Москвы Елена Ефимова.

На первой площадке молодожёнов ждут расписные потолки, мраморные фонтаны с золотыми рыбками. Когда-то в этом месте собирались артисты московских театров. Второе место расположено на берегу Москвы-реки, интерьеры сочетают современность, эксперименты и традиции. Отмечается, что там «можно сделать яркие и запоминающиеся фотографии» на фоне кирпичных стен с вставками из дерева.