Эр-Рияд, , 12:10 — REGNUM Генеральное бюро статистики Саудовской Аравии опубликовало новые статистические данные, отметив рост численности населения страны. Согласно данным Бюро, в первом полугодии 2019 года в Королевстве проживали 32,4 миллиона человек, из которых саудиты составили порядка 62%. Об этом сообщает саудовское информационное агентство Asharq Al-Awsat.

Саудовские власти отмечают рост общего количества представителей других национальностей, проживающих в Королевстве. В первом полугодии 2019 года их число составило 13,1 миллиона человека, что на 460 тысяч человек, или 4% выше показателя предыдущего года. Власти рассчитывают, что количество жителей страны еще больше увеличится после запуска масштабных экономических проектов в различных частях страны.

В рамках реализации программы Saudi Vision 2030 королевские власти намерены инициировать запуск экономических и развлекательных проектов, направленных на развитие городов Королевства. Одним из них стало строительство нового города Neom, расположенного на площади около 26,5 тысячи квадратных километров и включающего в себя 16 отраслевых экономических кластеров.