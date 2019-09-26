Абу-Даби, , 13:00 — REGNUM Хаззаа аль-Мансури стал первым космонавтом в истории Объединенных Арабских Эмиратов, который вступил на борт МКС. Он прибыл на Международную космическую станцию на космическом корабле «Союз-МС 15», стартовав с космодрома Байконур. Об этом 25 сентября сообщает новостное издание со штаб-квартирой в ОАЭ Al Arabiya.

Перед полетом Хаззаа аль-Мансури поделился следующей записью в твиттере: «За несколько часов до запуска, и я полон этого неописуемого чувства страха и славы. Сегодня я доставлю мечты и амбиции моей страны в совершенно новое измерение».

Космонавты аль-Мансури и аль-Нейади, являются первой парой космонавтов, подготовленных в рамках «Программы по подготовке космонавтов ОАЭ», запущенной в апреле 2017 года вице-президентом и премьер-министром ОАЭ шейхом Мухаммедом бин Рашидом аль-Мактумом и наследным принцем Абу-Даби и заместителем верховного главнокомандующего вооруженными силами ОАЭ шейхом Мохаммедом бен Заед аль-Нахаяном.