Оренбург, , 09:48 — REGNUM В Оренбургской области суд расторг сделку о предоставлении в безвозмездное пользование земельных участков общей площадью более 760 га предпринимателю Пономарёвского района. Выявлены нарушения в процедуре, а также конфликте интересов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

По данным ведомства, летом 2018 года между администрацией и предпринимателем было заключено два договора о безвозмездной аренде земли сроком на шесть лет. Однако сделка прошла без аукциона и публичного извещения о предоставлении участка.

Кроме того, обнаружился конфликт интересов — предприниматель является родной матерью жены главы администрации района. В таких условиях совершение сделки создает предпосылки для коррупционных проявлений и подрывает авторитет власти, подчеркнули в надзорном ведомстве.

Судебная инстанция признала договоры ничтожными и обязала возвратить участок администрации. Решение суда в законную силу не вступило.