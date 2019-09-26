Биробиджан, , 09:44 — REGNUM Здание биробиджанской вечерней школы в ЕАО будет реконструировано в онкодиспансер, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Разбросанные по всему городу подразделения онкологического диспансера в таком случае получат возможность «собраться» в одном здании. Власти ЕАО выделили 20 млн рублей на подготовку проектно-сметной документации, согласно которой новый диспансер будет рассчитан на 60 койко-мест в круглосуточном стационаре и возможностью приёма до 220 человек в поликлинике. Проект, под который ожидается федеральное финансирование, будет готов в октябре 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, только 34% жителей Еврейской автономной области считают медицину доступной. В целом медучреждения ЕАО переживают один кризис за другим.