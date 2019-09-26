Екатеринбург, , 09:47 — REGNUM В Екатеринбурге стартовал этап всероссийского первенства «Парильщик года». В соревнованиях принимают участие лучшие представители банной индустрии.

Как сообщает газета «Уральский Рабочий», этап чемпионата проходит в городе с 25 по 28 сентября, а участники будут оцениваться по 30 критериям. В частности парильщик должен не просто уметь профессионально обращаться с веником, но и психологически расположить к себе посетителя бани.

Отметим, что в конкурсе участвуют пять команд из Екатеринбурга и Ижевска. Победитель этапа будет определён в субботу 28 сентября.