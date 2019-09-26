Анкара, , 21:53 — REGNUM Преподаватель стамбульского университета имени Сабаххатина Заима профессор доктор Озджан Хыдыр опубликовал в турецком новостном агентстве Anadolu Ajansı свою статью под названием «Баланс свободы и безопасности и европейский экзамен на салафизм». Он заявил, что в Нидерландах и Бельгии снова вошли в повестку выражения книг и учебников некоторых склонных к салафизму мечетей, говорящих от имени ислама.

Ислам

Профессор доктор Озджан Хыдыр отмечает, что скандал вызвали репортажи, выявившие, что салафиты используют выражения, полные ненависти по отношению к гомосексуалистам и уничижительные — по отношению к женщинам. Они оставляют за собой право убийства иноверцев, Нидерланды для них — «земля войны», на которую они пришли для обращения ее в исламскую страну.

По мнению эксперта, в связи с этим неизбежно возникает вопрос, может ли свобода меньшинства быть ограничена ради обеспечения свободы и безопасности большинства? В Бельгии и Нидерландах говорят о введении контроля содержания религиозного обучения, под предлогом которого на основные группы мусульман, главным образом, турок и марокканцев, распространяются салафитские идеи.