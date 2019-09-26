Волгоград, , 09:40 — REGNUM Депутаты Волгоградской городской думы 25 сентября присвоили статус производственной зоны земельному участку, на котором построят пятикилометровую подземную линию газопровода. Решение будет способствовать скорейшему запуску нового производства на площадке ВОАО «Химпром». На всём протяжении ветки газоснабжения будет установлена охранная зона в соответствии с требованиями безопасности, сообщили в пресс-службе гордумы.

Линию проложат вдоль 8-й площадки через улицу Лазоревую по направлению к улице Промысловой. Подземную ветку протянут до завода «Химпром» от газораспределительной станции № 3. Земельный участок, по которому предполагается проложить газопровод, расположен в границах сразу нескольких функциональных зон. Изменение статуса участка позволит быстрее приступить к строительству объекта.

«Мы приняли важное решение, которое позволит стартовать большому инвестпроекту. Модернизация системы газоснабжения, прокладка новой трассы газопровода высокого давления способствуют созданию на площадке «Химпрома» крупного газохимического кластера. А это — развитие промышленного производства в городе, новые рабочие места для жителей», — отметил председатель Волгоградской городской Думы Андрей Косолапов.

Строительство объекта ранее поддержали жители Волгограда на общественных слушаниях.