Гома, Конго, , 09:42 — REGNUM В течение года в Демократической Республике Конго более 900 человек стали жертвами сексуального насилия, связанного с вооруженными конфликтами. Восточная часть страны больше всего пострадала от насилия, передает ВВС Africa со ссылкой на заявление представителя ООН.

Жители Конго Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам заместителя Верховного комиссара ООН по правам человека Кейт Гилмор, большую часть преступлений совершили люди, которые должны были защищать мирных жителей.

В течение последних двух десятилетий значительная часть восточной части Демократической Республики Конго переживает почти «непрерывный конфликт». Гилмор рассказала Совету по правам человека, что большинство из 900 случаев сексуального насилия, зарегистрированных в течение года, были совершены полицией, армией или представителями ополчения.

Устранение безнаказанности государственных чиновников было одним из основных предвыборных обещаний президента Феликса Чисекеди, но спустя 10 месяцев после его избрания, похоже, мало что было предпринято, считает эксперт ООН Гилмор.