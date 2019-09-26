Москва, , 09:31 — REGNUM В Москве состоится выставка тактильных экспонатов. Об этом 26 сентября сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.

Экспозиция разместится на первом этаже Государственного исторического музея (ГИМ) в Москве и будет состоять из 3D-копий археологических находок эпохи Древней Руси и Московского царства.

«Это реплики барельефа с изображением слона с заячьими ушами из Юрьева-Польского (ХIII век), фигурка древнего шамана из Галичского клада (II век до нашей эры), античные монеты, барельеф с изображением льва (ХIII век), терракотовые изразцы ХVII века, парадные секиры (VII — начало VI века до нашей эры)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что копии артефактов будут специально увеличены, чтобы их легче было трогать. Всего экспозиция будет состоять из 18 предметов. Стоимость билета на выставку составит 400 рублей.

Подобные выставки давно проходят в других странах, например, во Франции, Италии и Греции.