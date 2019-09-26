Хабаровск, , 09:30 — REGNUM Более 136 млн рублей взыскал Хабаровскэнергосбыт с должников за электроэнергию с начала 2019 года, сообщает 26 сентября пресс-служба Дальневосточной энергетической компании (ДЭК).

По словам начальника управления правового обеспечения по территории Хабаровского края ПАО «ДЭК» Татьяны Соловьевой, региональная служба судебных приставов в этом году работала более чем с 62 тыс. исполнительных производств.

«В отношении 7,5 тыс. должников принято решение об ограничении права на выезд из Российской Федерации. Произведены аресты имущества у 347 злостных неплательщиков», — сказала представитель компании.

Ранее Хабаровскэнергосбыте пообещали ограничить электроснабжение 6,6 тыс. собственников квартир и частных домов. По состоянию на начало сентября общий долг злостных неплательщиков в Хабаровском крае составил почти 11 млн рублей.

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