Могадишо, , 09:32 — REGNUM По словам британской активистки и уроженки Сомали Нимко Али, каждая страна должна запретить калечащие операции обрезания на женских половых органах, чтобы защитить девочек и помочь покончить с нищетой. Она также приступила к осуществлению глобального проекта по прекращению этой практики к 2030 году, обратившись с требованием в ООН. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство Shabelle.

По данным Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА), около 3,9 миллиона девочек подвергаются частичному или полному обрезанию каждый год в Сомали, и к 2030 году их соотношение может возрасти до 4,6 миллиона из-за роста численности населения.

Али сказала, что такого рода операции лежат в основе гендерного неравенства, и призвала все страны принять меры, чтобы положить конец такой практике в соответствии с глобальными целями ООН, согласованными в 2015 году, и спасти 68 миллионов девочек, подвергающихся риску заболеваний и инфекций.

«Ты никогда не покончишь с бедностью и не будешь иметь покоя в стране, если ты прикончишь девочек в возрасте 5 лет — порежешь их, сломаешь их психику или продашь их за несколько коров», — заявила Али, в своем обращении к властям Сомали и ООН.