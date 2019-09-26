Аддис-Абеба, , 09:34 — REGNUM В период с 2000 по 2017 год число людей, не имеющих доступа к туалету в странах Африки южнее Сахары, увеличилось на 212 миллионов человек в результате быстрого и непропорционального роста населения континента. В регионе сейчас все больше людей вынуждены испражняться в общественных местах или прибегать к таким решениям, как «летающий унитаз» — пластиковый пакет, который по сути выбрасывается после использования как можно дальше. Для женщин и девочек посещение таких «туалетов» может оказаться особенно опасным. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство Capital Ethiopia.

Туалет в Африке Brettherron.files.wordpress.com

Плохая санитария в Африке также сопряжена с тяжелым экономическим бременем. Еще в 2016 году плохая санитария на континенте привела к потере 19,3 млн долларов США. Это зарплата, которую люди теряют из-за неспособности работать; деньги, потраченные системами здравоохранения на лечение легко предотвратимых заболеваний; финансовые издержки — потери основного добытчика семьи.

Частная компания LIXIL начала обеспечивать африканские государства средствами санитарии и гигиены в 2013 года на основе принципа самоокупаемости. Одним из ключевых партнеров компании является ЮНИСЕФ. Объединяя опыт ЮНИСЕФ в области изменения поведения в сфере санитарии со своим опытом в области доступных туалетных решений, LIXIL начали деятельность в Танзании, Кении и Эфиопии, где оказали помощь 92% населения этих стран, которые не имели доступа к безопасным санитарным услугам. Компания намерена найти союзников и инвесторов для более масштабной реализации своей инициативы в Африке.