Аддис-Абеба, , 22:03 — REGNUM Фонд Билла и Мелинды Гейтс выпустил свой третий ежегодный отчет о достижении целей устойчивого развития (ЦУР), в котором содержатся новые данные, показывающие, что, хотя прогресс в области улучшения здравоохранения и развития не ослабевает, глобальное неравенство остается основным препятствием на пути достижения целей устойчивого развития ООН (глобальные цели). Об этом сообщило эфиопское новостное агентство Capital Ethiopia.

Даже в самых неблагополучных частях стран с низким и средним уровнем дохода отметили снижение детской смертности и повышение качества школьного образования. Тем не менее, несмотря на этот прогресс, сохраняющиеся пробелы в возможностях означают, что почти полмиллиарда человек — примерно каждый пятый — по-прежнему не имеют доступа к базовому здравоохранению и образованию.

Разрыв между странами, юношами и девушками доказывает, что мировые инвестиции в развитие достигают не всех. Используя новые субнациональные данные, отчет раскрывает огромное неравенство внутри стран, которое маскируется средними значениями. Согласно отчету, «то, где вы родились, по-прежнему является главным предсказателем вашего будущего, и независимо от того, где вы родились, жизнь сложнее, если вы девушка. Несмотря на повышение уровня образования женщин, возможности для девочек ограничены социальными нормами, дискриминационными законами и политикой по половому признаку».

Чтобы устранить постоянное неравенство, Билл и Мелинда Гейтс призывают к новому подходу к развитию, ориентированному на самых бедных людей в странах мира. Правительства должны уделять первоочередное внимание первичной медико-санитарной помощи, чтобы создать систему здравоохранения, которая работает для самых бедных, цифровое управление, чтобы гарантировать, что правительства реагируют на запросы своих граждан с наименьшими правами, и больше оказывать поддержку фермерам, чтобы помочь им адаптироваться к худшим последствиям изменения климата.