Аддис-Абеба, , 09:36 — REGNUM Представители органов здравоохранения Эфиопии сообщают о еще 5500 случаях заражения вирусом чикунгунья в городе на северо-востоке Эфиопии Дыре-Дауа, в результате чего вспышка вируса с конца июля 2019 года в общем затронула 40 340 человек. Случаи были зарегистрированы во всех округах и районах города Дыре-Дауа, население которого составляет 335 000 человек. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс EthioNews.

Вспышка вируса разразилась и набрала обороты в то время, когда Эфиопия сталкивается с многочисленными другими чрезвычайными ситуациями в области здравоохранения, включая гуманитарный кризис, недоедание, холеру, лихорадку денге и вспышки кори, которые ограничивают имеющиеся и так небольшие ресурсы.

Чикунгунья — это вирусное заболевание, передающееся человеку инфицированными комарами. Оно вызывает лихорадку и сильную боль в суставах, которая часто изнурительна. Другие симптомы включают боль в мышцах, головную боль, тошноту, усталость и сыпь.

Болезнь имеет некоторые схожие клинические признаки с лихорадкой денге и Зика и может быть неправильно диагностирована в районах, где они распространены. Поскольку лечения нет, вся профилактика направлена на облегчение симптомов. Это вторая вспышка чикунгуньи в Эфиопии; предыдущая произошла летом 2016 года.